Il crescente peso delle competizioni internazionali rischia di mettere in difficoltà il modello sul quale si è sviluppato il calcio europeo, creando pressione ai campionati nazionali ed una decisa sperequazione sul piano dei diritti televisivi. È l’allarme lanciato da European Leagues, l’organizzazione che rappresenta le leghe calcistiche professionistiche del continente, attraverso un rapporto intitolato “Safeguarding the sustainable future of European football through a better balance between domestic and international club football” e dedicato alla sostenibilità futura del movimento e alla necessità di trovare un nuovo equilibrio tra i campionati nazionali e le competizioni UEFA per club. Oltre a evidenziare le criticità e le storture generatesi negli ultimi anni a seguito del ruolo sempre più preponderante giocato dalle competizioni UEFA, che generano risorse decisamente superiori rispetto ai tornei nazionali con conseguente gap sempre più ampio, il documento propone anche alcuni interventi per riequilibrare il sistema.

Prima soluzione: aumentare i contributi di solidarietà

Secondo lo studio, soltanto un aumento significativo dei pagamenti di solidarietà, fino a una quota compresa tra il 18% e il 21% dei ricavi complessivi delle competizioni UEFA, permetterebbe di contenere in maniera sostanziale l’allargamento dei divari economici. Il livello attuale, pari al 7% nell’impostazione utilizzata dalle simulazioni del rapporto, viene ritenuto insufficiente per compensare i vantaggi finanziari delle società che partecipano regolarmente alle competizioni europee. Le leghe chiedono inoltre una riflessione sulle regole di sostenibilità finanziaria della UEFA. Secondo il documento, gli attuali regolamenti contribuiscono a disciplinare la spesa dei club, ma non intervengono sulle differenti capacità di generare ricavi. Questo consente alle società più ricche di sostenere costi maggiori pur rispettando le stesse regole, con il rischio di consolidare gli squilibri esistenti. Accanto agli interventi economici, European Leagues ritiene necessario un maggiore coinvolgimento dei campionati nazionali nelle decisioni sul calendario internazionale, evitando che siano sempre le competizioni domestiche a doversi adattare alle esigenze dei tornei UEFA. Il messaggio conclusivo è che la sostenibilità delle competizioni europee dipende anche dalla salute economica e sportiva dei campionati nazionali.