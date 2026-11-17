Prima della partita della Polonia contro la Svezia, si è svolta una cerimonia speciale alla Tarczyński Arena di Breslavia. Per celebrare l'80esimo anniversario della Federazione calcistica della Bassa Slesia, il centrocampista dell'Inter Piotr Zieliński ha ricevuto la massima onorificenza della Federazione stessa. Cresciuto nelle giovanili dell'Orzeł Ząbkowice Śląskie, Zielinski è uno dei calciatori più talentuosi originari della Bassa Slesia. In una carriera lunga oltre 13 anni, ha partecipato a due Mondiali e tre Europei, collezionando 113 presenze con la nazionale polacca e segnando 18 gol. Ha inoltre vinto due campionati italiani, due Coppe Italia e raggiunto la finale di Champions League con l'Inter.

In riconoscimento dei suoi eccezionali successi sportivi, del suo impegno nel rappresentare la regione e nel promuovere il calcio della Bassa Slesia, Piotr Zieliński ha ricevuto la massima onorificenza dalla Federazione calcistica della Bassa Slesia. Una targa commemorativa gli è stata consegnata da Cezary Kulesza, presidente della Federazione calcistica polacca, e da Łukasz Czajkowski, membro del consiglio direttivo della Federazione calcistica polacca e presidente della Federazione calcistica della Bassa Slesia.