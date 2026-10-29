Federico Dimarco diventa di nuovo papà. L’esterno dell’Inter ha pubblicato oggi sui social la prima foto del terzo figlio avuto assieme alla moglie Giulia Mazzocato. Il nome scelto è Nathan, che arriva dopo Chloe nata nel 2018 e Nicholas, nato nel 2021. 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 23:40
Autore: Ludovica Ferrante
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