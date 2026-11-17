Insieme a Pau Quesada, a presentare in conferenza stampa il match di Women's Champions League tra Real Madrid e Inter sul fronte iberico è arrivata la terzina Silvia Cristobal: "Continuo a vedere una squadra che migliora passo dopo passo, che si sta consolidando. Siamo imbattute in Champions League, vogliamo continuare così e conquistare i tre punti. Ci stiamo impegnando al massimo. Abbiamo pensato a questa partita tutta la settimana, lavorando sodo e con un piano ben preciso per scendere in campo e dare tutto per la squadra”.

Sulla sua posizione in campo: "Mi sento molto fortunata per le opportunità che tutto lo staff mi sta dando. Non credo che la posizione in campo sia poi così importante per me; cerco di dare il massimo ovunque mi mettano, non importa dove. È un vantaggio essere versatile e poter giocare sia come terzino che come difensore centrale, ovunque mi schierino, per contribuire il più possibile alla squadra e cercare di raggiungere il nostro obiettivo, che è vincere più partite possibile".