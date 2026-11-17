La candidatura alla presidenze della FIFA di Philippe Diallo, appoggiato ufficialmente dalla UEFA dopo la rinuncia di Arsene Wenger di sfidare l’attuale numero uno Gianni Infantino, può contare sull’appoggio di tutte le federazioni nazionali iscritte al massimo organo del calcio europeo. Ad affermarlo è lo stesso presidente della Federcalcio francese dopo aver ottenuto il via libera: "Andremo a caccia degli altri voti, ho già ricevuto da altri continenti segnali di consenso, che renderò noti nei prossimi giorni. Il mondo del calcio è sotto shock, basta con la gestione solitaria. Nei giorni scorsi dall’Esecutivo UEFA e dal presidente Aleksandar Ceferin erano arrivati forti inviti a farmi avanti. Per essere eletti servono 106 voti, parto da una base dei 55 dell’Europa".