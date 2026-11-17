Nel corso di un recente evento coi tifosi rossoneri presso uno degli stores ufficiali del Diavolo, Omari Hutchinson non ha voluto nascorsi in merito agli obbiettivi del Milan, desideroso di inserirsi nella corsa per lo Scudetto. Di seguito sono riportate le sue dichirazioni raccolte - tra gli altri - da TMW: "Certo che crediamo allo Scudetto: abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa, e anche se ci manca ancora qualche dettaglio in certi momenti, credo che stiamo costruendo proprio su questo. Penso che gli allenatori e lo staff tecnico ci stiano guidando benissimo. Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose".