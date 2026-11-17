Partita statisticamente degna di merito, quella di Piotr Zielinski giocata a Breslavia tra Polonia e Svezia. Il centrocampista dell'Inter, capitano questa sera, ha dato prova di grande abilità con il pallone tra i piedi durante questa partita. Infatti, negli 81 minuti giocati contro gli svedesi, non ha sbagliato un solo passaggio. Tutti e 36 i suoi tentativi sono andati a buon fine, raggiungendo il destinatario previsto.

Zielu. https://t.co/5Qourku5JF — Mateusz Święcicki (@matswiecicki) November 17, 2026