"Sono Rafael Leao, il giocatore. Quello del Galatasaray". Che Marcus Thuram sia un personaggio spiritoso, sempre con il sorriso e pronto a partecipare a ogni gag lo si sapeva già. Il francese lo ha confermato anche nelle scorse ore, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che lo hanno visto in giro per il centro di Milano con il monopattino elettrico.

E quando gli è stato chiesto se fosse davvero Thuram, lui ha replicato autodefinendosi come l'ex giocatore del Milan, sottolineando che ora difende i colori della squadra turca e sfrecciando via per un'uscita in grande stile.