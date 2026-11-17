Nel corso di un recente intervento al programma "Maracanà" su TMW, il tecnico Luigi Cagni ha commentato brevemente la consegna della "Panchina d'Oro" a Cristian Chivu, oltre ad esprimersi in merito alla lotta per la conquista del campionato: "Devi essere bravo a vincere, devi essere capace di farlo, anche se hai la rosa più forte. E lui è stato bravo".

Sulla corsa per lo Scudetto: "La Roma non ha la rosa lunga che ha l'Inter. Si ferma Lautaro Martinez? Ecco che c'è Pio Esposito. La Roma se si ferma Malen che succede? C'è Castro, ma non so quanto possa sopperire. Non hanno però Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny davanti. Il club milanese ha 25 giocatori di livello e diversi di personalità. Qualcosa manca dietro in personalità, però è la più forte".