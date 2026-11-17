Arriva la replica di Fratelli D'Italia alle parole del sindaco di Milano Beppe Sala fortemente critiche nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa. Ad esprimersi è il senatore Sandro Sisler, che ritiene paradossale il fatto che Sala si eriga a maestro di urbanistica, considerato il bilancio della sua amministrazione coinvolta in un vero e proprio caos urbanistco: "Cantieri bloccati, lottizzazioni abusive, ordini di demolizione e migliaia di famiglie che ancora oggi non sanno quale sarà il destino delle case che hanno acquistato. Persino un esponente di spicco del suo partito ha dichiarato che “Milano è condizionata dalle lobby del cemento”.

La nota di Sisler tocca poi l'argomento San Siro: "L’auspicio di salvare lo stadio Meazza, espresso dal presidente La Russa in tempi non sospetti e oggi condiviso persino da esponenti del Partito Democratico, è una posizione di assoluto buonsenso. Nel mondo esistono numerosi esempi di stadi che coesistono a poca distanza l’uno dall’altro. Liquidare questa ipotesi come una “balla”, senza nemmeno volerla approfondire, dimostra soltanto l’arroganza di chi considera le proprie scelte intoccabili. La verità è che Sala è sempre più nervoso perché persino gli aspiranti sindaci del suo schieramento stanno prendendo le distanze dalle decisioni della sua amministrazione. Ma i milanesi non si faranno prendere in giro dal solito gioco delle parti interno al centrosinistra: sanno bene che l’unica garanzia per salvare San Siro dall’abbattimento è portare Fratelli d’Italia al governo della città. Il resto sono soltanto promesse elettorali di chi, fino a ieri, ha sostenuto tutte le scelte di Sala".