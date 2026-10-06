Il calcio d'inizio di Argentina-Benin, la Last Dance di Lionel Messi con la maglia della Nazionale argentina, è fra poco meno di due ore, ma le tribune dello stadio Monumental di Buenos Aires si stanno già riempiendo per assistere all'ultima, attesissima recita dell'asso con la dieci. Ma tra tanti tifosi giunti per vedere dal vivo questa serata d'onore per la Pulga, c'è spazio anche per dei fan particolari di Lautaro Martinez: si tratta di marito e moglie, con la donna che espone uno striscione curioso: "Lautaro, ti amo più di mio marito", e il consorte al suo fianco che ne espone un altro: "Anche io ti amo (sono il marito). Momenti di curiosa felicità coniugale...

- LAUTARO, TE AMO MÁS QUE A MI MARIDO - ⁠YO TAMBIÉN TE QUIERO (EL MARIDO) https://t.co/RK2zpZYsKj — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026