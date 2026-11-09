Basket e calcio si incontrano in una nuova collaborazione lanciata in campo dall'attaccante dell'Inter Marcus Thuram. Che ieri è sceso in campo contro il Como indossando un paio di scarpe da calcio Nike ispirate alle KD 6 "PB&J", una colorazione associata a Kevin Durant sin dalla sua uscita iniziale nel 2013. La scarpa sembra essere basata sulla Nike Mercurial Superfly 11, un'identificazione che resta da confermare. Il suo design incorpora la combinazione di colori giallo, nero e viola caratteristica della scarpa della stella degli Houston Rockets.

Il soprannome "PB&J" si riferisce al panino con burro d'arachidi e marmellata, uno degli snack preferiti di Durant durante l'infanzia. Questo riferimento culinario è trasposto su una silhouette pensata per il football americano, accompagnata da dettagli che evocano il mondo di KD. Una prima fortunata per Thuram, che ha trovato anche la via del gol sigillando il risultato. Per il momento, queste Nike Mercurial "PB&J" sembrano essere una creazione speciale per Marcus Thuram. Non è stata ancora annunciata alcuna data di uscita commerciale né informazioni sulla disponibilità.