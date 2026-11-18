La fase campionato di Champions League dell'Inter è entrata nel suo tratto decisivo. Dopo quattro giornate disputate nella fase campionato di Champions League, la squadra di Cristian Chivu ha ancora quattro partite da giocare: la sfida casalinga contro lo Stoccarda del 25 novembre, la trasferta di Dortmund del 9 dicembre, il ritorno del Liverpool a San Siro il 19 gennaio e la chiusura a Bratislava il 27 gennaio 2027.

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Un avvio europeo tra Bernabéu e San Siro

Il cammino dell'Inter si è aperto l'8 settembre al Santiago Bernabéu, dove il Real Madrid ha vinto 2-1 secondo il tabellino UEFA. Il ritorno a casa non ha portato subito punti: nella seconda giornata l'Inter ha perso 3-4 contro il Club Brugge a San Siro, prima di sbloccarsi il 21 ottobre.

L'Inter ha centrato la sua prima vittoria nella Champions League 2026/27 battendo 1-0 lo Shakhtar a San Siro grazie alla rete di Carlos Augusto, conquistando i primi tre punti di questa League Phase. Il successo arrivava in un mese complicato anche in campionato, segnato dal derby del 31 ottobre: più testate italiane hanno riportato che il Milan ha battuto l'Inter 3-1 a San Siro nel derby della decima giornata di Serie A, con reti di Pulisic al 4', Rabiot al 10' e Diego Moreira su punizione al 43'.

Quel ko in campionato e il ritorno in Champions pochi giorni dopo hanno aperto una fase delicata della stagione, sulla quale la Prefettura è intervenuta con le valutazioni sull'ordine pubblico, tema ricostruito nel dettaglio nell'analisi sui dispositivi di sicurezza del derby di San Siro pubblicata da FcInterNews.it.

Rotterdam e Stoccarda, il mese di novembre

La reazione europea è arrivata a Rotterdam. Nella quarta giornata l'Inter ha vinto 0-3 sul campo del Feyenoord con le reti di Bisseck all'8', Pio Esposito al 34' e Zielinski al 54'. I nerazzurri salivano così a sei punti: dopo le prime due sconfitte contro Real Madrid e Brugge, era la seconda vittoria consecutiva dopo quella sullo Shakhtar.

Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter tornerà in campo in Champions League il 25 novembre, quando affronterà lo Stoccarda a San Siro nella quinta giornata della fase campionato. I nerazzurri arrivano a questa sfida con sei punti conquistati nelle prime quattro giornate e puntano a migliorare la propria posizione in classifica.

Sintesi rapida

Inter-Stoccarda è in programma il 25 novembre a San Siro, per la quinta giornata della fase campionato.

L'Inter arriva alla sfida con sei punti dopo quattro giornate, grazie alle vittorie contro Shakhtar e Feyenoord.

La prossima trasferta europea sarà quella di Dortmund del 9 dicembre, ultima gara di Champions League del 2026.

Dortmund, ultima trasferta del 2026

Il calendario porta ora l'Inter in Germania. La sesta giornata è in programma mercoledì 9 dicembre 2026 alle 21:00, con Borussia Dortmund-Inter. È l'ultima gara europea dell'anno solare prima della pausa di dicembre, un passaggio che il Corriere dello Sport aveva già indicato come lo snodo immediatamente successivo alla sfida con lo Stoccarda.

Per il resto del programma della fase campionato, le pagine ufficiali di inter.it confermano le ultime tre giornate: Dortmund in trasferta, poi Liverpool in casa e Slovan Bratislava ancora fuori. Il meccanismo resta lo stesso dello scorso anno: l'Inter si qualifica agli ottavi senza passare dai playoff se chiude tra le prime otto posizioni della classifica generale.

Gennaio decisivo con Liverpool e Slovan

Il doppio appuntamento di gennaio chiuderà la fase campionato. La sfida con il Liverpool è fissata a San Siro per martedì 19 gennaio alle 21:00, con i Reds che l'Inter ritrova in casa come già accaduto la scorsa stagione secondo la ricostruzione di Sky Sport. È la gara che può pesare di più in ottica piazzamento, contro una delle avversarie sorteggiate dalla prima fascia.

La League Phase si chiuderà in trasferta. La gara esterna contro lo Slovan di Yaya Touré è in programma mercoledì 27 gennaio alle 21:00, in contemporanea con le altre partite dell'ultima giornata. Tra i precedenti europei dei due club, le enciclopedie sportive registrano un doppio confronto nella Champions del 1992/93, quando il Borussia Dortmund eliminò proprio lo Slovan Bratislava al secondo turno.

A pochi giorni dalla sfida casalinga contro lo Stoccarda del 25 novembre, l'Inter resta in corsa per un posto tra le prime otto della classifica, dopo aver conquistato sei punti nelle prime quattro giornate della fase campionato.