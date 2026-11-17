L'effetto Ronaldinho a Ravenna si fa ancora sentire. A due giorni dall'esibizione del brasiliano nella gara contro il Forlì, è ancora l'ex Milan a calamitare l'attenzione. Ne parla anche il tecnico giallorosso Andrea Mandorlini ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Com'è stato allenarlo? Emozione pura. Stiamo parlando sì di un fuoriclasse, ma anche di un uomo straordinario. È arrivato qui con quel sorriso che tutti conoscevamo, è stato disponibile con tutti: compagni, ragazzi delle giovanili, familiari. Non si è negato a nessuno per un selfie, un autografo o un saluto, mettendo a disposizione il suo tempo e la sua allegria. A livello di marketing è stato un colpo sensazionale, ma io faccio l'allenatore e mi occupo di campo. E posso dirvi che sì, Ronaldinho è stato importante per vincere il derby col Forlì, partita non ufficiale ma 'ufficialissima' essendo per giunta un derby".

L'impatto di Ronaldinho a Ravenna le ha ricordato qualcuno dei grandi campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio?

"Forse Karl-Heinz Rummenigge quando giocavo nell'Inter. Anche all'epoca fu un colpo straordinario per i tifosi, ma anche per noi calciatori".