Dopo essere stato nominato presidente della World Leagues Association, Luigi De Siervo ha rilasciato una lunga intervista al portale The Athletic, dove ha sottolineato quelle che sono le difficoltà che i campionati nazionali incontrano di fronte ad un calendario sempre più congestionato: "Il calendario calcistico è ormai gravemente sovraccarico. I giocatori non sono macchine. I tifosi non hanno né tempo né denaro illimitati. I campionati nazionali non hanno nemmeno la libertà di decidere quando disputare le loro partite più importanti. Prendiamo ad esempio la Serie A. In questa stagione, le competizioni europee hanno imposto vincoli di calendario per 31 delle nostre 38 giornate di campionato. Questo non è sostenibile". Altro tema delicato è quello economico: "Le risorse finanziarie sono sempre più concentrate in un ristretto numero di competizioni e in una cerchia limitata di club, mentre i campionati nazionali – che costituiscono l'ossatura dell'intero ecosistema calcistico – perdono terreno man mano che si espandono le nuove competizioni internazionali. La Champions League, nel suo nuovo formato allargato, riunisce praticamente tutte le squadre più forti dei nostri campionati nazionali, rendendo questi ultimi meno appetibili per le emittenti e per il pubblico internazionale. Il paradosso è che le competizioni internazionali diventano sempre più potenti proprio perché traggono forza dai nostri club. Ma se continuiamo a indebolire i campionati nazionali che sostengono tali club, finiremo per impoverire l’intero ecosistema calcistico".
Il futuro del calcio non può dipendere solo dai club più ricchi
De Siervo cita un esempio tratto dal campionato: "Nell’arco di dieci anni, la Juventus ha incassato 742 milioni di euro dalla sola UEFA, sotto forma di distribuzione dei proventi televisivi e senza contare i ricavi da stadio. L’Udinese, un club dalla storia gloriosa, ne ha ricevuti appena 8 milioni. Il merito sportivo deve essere premiato, ma non a costo di creare divari finanziari che diventano praticamente incolmabili. I campionati nazionali rappresentano il cuore pulsante del calcio e devono essere tutelati. Il successo del calcio non può essere misurato esclusivamente dai miliardi generati dalle sue principali competizioni internazionali; deve essere valutato anche in base alla nostra capacità di preservare un sistema che rimanga vivace, competitivo e imprevedibile a ogni livello. È comprensibile che i club più grandi vogliano avere un peso maggiore nel definire il futuro. Tuttavia, tale futuro non può essere progettato esclusivamente attorno agli interessi dei club più ricchi. La WLA è l’unico organismo che rappresenta gli interessi di tutti i club professionistici. Dobbiamo sederci allo stesso tavolo, contribuendo a garantire che le decisioni riflettano gli interessi del calcio nel suo complesso. Il buon senso finirà per prevalere. Un sistema calcistico costruito esclusivamente sulle esigenze dei suoi partecipanti più forti finirebbe, col tempo, per danneggiare quegli stessi club".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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