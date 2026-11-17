Si è chiusa sul punteggio di 1-1 la partita di chiusura del girone B4 di Nations League che ha visto di fronte Polonia e Svezia a Breslavia, risultato che permette alla selezione di Jan Urban di chiudere al terzo posto in classifica. Aprono le marcature i padroni di casa con il gol dell'ex Parma Adryan Benedyczak al 16esimo, alla quale risponde Hugo Larsson dopo otto minuti. È rimasto in campo per 81 minuti Piotr Zielinski, che poi ha lasciato il campo a Lukasz Poreba.