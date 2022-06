Si chiamerà 'Coraje' il ristorante gestito dall'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez e soprattutto dalla moglie Agustina Gandolfo: l'apertura del nuovo locale è prevista per mercoledì 8 giugno in via Formentini 9, nel quartiere elegante di Brera, pieno centro storico della città. Si corona così il sogno di Agustina di aprire un ristorante, che nelle intenzioni sarà un luogo di incontro tra la cucina mediterranea e quella sudamericana all'insegna di piatti salutari ma gustosi. 'Coraje', che vanterà in cucina la presenza dello chef napoletano Domenico Paesano, molto conosciuto e apprezzato tra i giocatori nerazzurri, sarà aperto dalle 8 alle 23:30 con cucina non stop e servizio continuato.