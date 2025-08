Piccola gaffe del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, che durante la diretta di Inter-Inter U23, non si è accorto di essere vicino ai microfoni e parlava serenamente, incurante di essere ascoltato da migliaia di tifosi, di spedizione in argentina per uno scout del club nerazzurro. Lo scout in questione è Leonardo Simoni, figlio dello storico allenatore nerazzurro Gigi, che nei prossimi sei mesi andrà a vivere in Argentina alla ricerca di nuovi talenti da segnalare al team mercato di Viale della Liberazione.