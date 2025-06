La tappa losangelina dell'Inter al Mondiale per Club non poteva non avere influenze cestistiche. E come ampiamente documentato dai canali social nerazzurri, alcuni giocatori hanno ricevuto in dono la canotta dei Lakers,storica franchigia NBA, personalizzata con il loro nome e numero, dimostrando la propria gratitudine indossandola subito al campo di allenamento. Tra i più contenti Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, grandi appassionati di basket a stelle e strisce.