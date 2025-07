Lautaro Martinez si sta godendo al massimo gli ultimi giorni di vacanza per ricaricare le batterie in vista del ritorno in Italia dove ad attenderlo c'è l'inizio della preparazione della nuova stagione con l'Inter. L'ultima tappa delle ferie del capitano nerazzurro è Mendoza, città di origine della moglie Agustina Gandolfo, dove si è recato con tutta la famiglia. Concedendosi anche una visita ad un noto centro commerciale della città, dove è riuscito ad evitare di essere riconosciuto dalla folla indossando un berretto e occhiali da sole.

Non solo svago per Lautaro, comunque: il Toro approfitterà dell'occasione per osservare l'evoluzione della sua linea di vini 'Cittanina' che sarà prodotta proprio a Mendoza.