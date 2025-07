Dal Toro, inteso come Lautaro Martinez, al Grifo, inteso come Perugia. Il club umbro, infatti, è volato in Argentina per sostenere alcuni allenamenti presso il Predio Deportivo ‘Lionel Andrés Messi’, che altro non è che il centro sportivo della AFA, la Federcalcio della Nazionale campione del mondo in carica, situtato ad Ezeiza, a circa 30 km da Buenos Aires. La squadra biancorossa rimarrà in Argentina fino al 29 luglio, in un periodo dove oltretutto le temperature possono anche essere molto basse, considerato che lì è pieno inverno.