Anche in estate, periodo dove regnano incontrastati i concerti, San Siro potrebbe quest'anno riaprire le porte al calcio. Nello specifico, al calcio libico: Milano potrebbe infatti ospitare quest'anno la fase finale del campionato del Paese nordafricano. La finestra ipotizzata va dal 18 luglio al 3 agosto. "Possiamo confermare che siamo in contatto con gli organizzatori per ospitare le Finals Six del campionato di calcio libico all'Arena Civica", spiegano dall'assessorato allo Sport meneghino, tuttavia "al momento non abbiamo ancora ricevuto una conferma ufficiale", anche se "i contatti sono attivi", dopo le prime indiscrezioni del quotidiano Libya Observer e di altri media.

Il format resta quello già visto nel 2024 sempre in Italia, tra Avellino, L'Aquila e Teramo, con un girone con sei squadre e cinque giornate da disputare. L'iniziativa è stata approvata da poco dalla CAF, la Confederazione calcistica africana, su richiesta della Federcalcio libica, che ha scelto nuovamente l'Italia dopo l'esperienza dello scorso anno. Attesa anche per la sede della finalissima: qualcuno sembra puntare addirittura su San Siro, ma a quanto pare non sarebbero escluse alternative in Lombardia come Como o Bergamo.