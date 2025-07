Primo concerto a San Siro per Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, rapper milanese classe '94 di fede milanista. Esprimendo le sue emozioni sull'esordio alla 'Scala del Calcio' in un lungo post su Instagram, Lazzino ricorda anche uno dei tanti derby perso dal suo Milan contro l'Inter nel 2023: "2 anni fa ero a San Siro per il derby, ho guardato negli occhi mio padre e gli ho detto: 'Le vedi tutte queste persone? Tra 2 anni le faccio da solo'. Quel derby l’abbiamo perso, ma ieri abbiamo vinto".

"Per chi se lo fosse domandato - aggiunge nel post -, TINO era mio nonno, che un giorno avrebbe voluto vedermi lì sopra, ma purtroppo non ha fatto in tempo. È solo una bugia che uno stadio si riempie in 11, ed è vero che il primo stadio non si scorda mai, ma il primo San Siro si scorda ancora meno. Volevo ringraziare chiunque abbia contribuito a rendere possibile tutto questo. LE COSE BELLE SI FANNO IN FAMIGLIA, che è esattamente quello che siete voi per me. Grazie".