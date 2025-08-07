Per il suo 28° compleanno, celebrato ieri, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha ricevuto diversi messaggi dai suoi compagni di squadra dei Bleus, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. I due giocatori hanno utilizzato in particolare le loro storie di Instagram per augurare buon compleanno all'amico.
Dembélé è stato particolarmente ispirato per l'occasione, pubblicando ben tre post. Prima ha condiviso il post della nazionale francese che celebrava l'anniversario di Thuram, e poi ha pubblicato una foto della loro conversazione prima di una partita della nazionale francese.
Infine, ha concluso il suo omaggio con un montaggio umoristico per stuzzicare l'amico. Infatti, dopo la vittoria del PSG nella finale di Champions League contro l'Inter, le telecamere della FFF hanno immortalato lo sguardo cupo di Thuram mentre l'allenatore Didier Deschamps si congratulava con Dembélé e i suoi compagni del PSG. Ispirato da questa immagine, Dembélé ha realizzato un montaggio paragonando l'espressione di Thuram a un meme di Eric Abidal, dimostrando così il suo senso dell'umorismo.
Autore: Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Curiosità & Gossip
Altre notizie
- 19:14 Bonavita saluta l'Italia: il canterano accetta la corte dello Standard Liegi
- 19:00 livePALLONE D'ORO, ORGOGLIO INTER: LAUTI e DENZEL nella TOP 30. MANCA qualcuno? LOOKMAN, LEONI...
- 18:48 UFFICIALE - Giovanni Simeone passa dal Napoli al Torino: ecco la formula del trasferimento
- 18:34 Inter, Aidoo resta in Lombardia: prestito secco a un'altra squadra di Serie C
- 18:20 TMW - Esposito, il Cagliari cambia la formula: sardi ancora in corsa per l'attaccante
- 18:06 Regina Baresi, intervento riuscito: "Regi 1 - Aritmie 0"
- 17:52 Alibec: "Lasciare l'Inter è il mio più grande rimpianto. Ero il miglior giovane della Primavera"
- 17:38 Nico Paz resta al Como: i lariani non lo lasciano per nessuna cifra. L'unico dubbio...
- 17:24 The Sun - L'Arsenal valuta Lookman come alternativa in attacco: possibile una partenza per fargli spazio
- 17:10 Thuram festeggia i 28 anni, Dembelé scatenato: crea un meme con Abidal
- 16:57 Adani: "Lookman è uno che fa saltare il banco. Bonny fa gol alla Thuram. E su Sucic..."
- 16:49 Nuovo capitolo della saga Cagliari-Sebastiano Esposito: i sardi rilanciano. Parti nuovamente vicine
- 16:31 Condò: "Inter punita dalle candidature del Pallone d'Oro. Il fatto che non sia tra le migliori cinque indica una cosa"
- 16:16 Dalla Francia - Chelsea e Barcellona monitorano la situazione di Bastoni
- 16:04 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 15:54 Pallone d'Oro, Lautaro Martinez candidato anche per il 2025. Il capitano non è l'unico: c'è anche Dumfries
- 15:41 Pasqualin: "Alla fine prevarrà la volontà di Lookman. Ma c'è modo e modo"
- 15:27 Premio Cruyff 2025, grande escluso il vicecampione d’Italia e d’Europa Simone Inzaghi: c’è Conte
- 15:13 Modesto: "Juve da scudetto? Dobbiamo scendere in campo per vincere tutte le competizioni"
- 15:00 Il Tottenham offre 40 milioni per Nico Paz: no del Como che lo valuta molto di più
- 14:45 Mandorlini: "La cessione di Lookman un bene per tutti, spero vada all’Inter. Scudetto, confido nell'orgoglio nerazzurro"
- 14:30 Nusa alternativa a Lookman? Ipotesi irrealistica, il Lipsia non se ne priverebbe
- 14:16 Premio Yashin 24/25, c'è Sommer tra i 10 candidati. In lizza anche Donnarumma
- 14:02 Zazzaroni: "Lookman, l'Inter e l'Atalanta aspettano qualcosa"
- 13:48 SM - Taremi, trattativa in corso col Leeds. Asllani rifiuta tutto e su Acerbi spunta il Mallorca, ma l'Inter...
- 13:34 L'ag. Pisacane: "Lookman ha sbagliato, ma se c'è la promessa è giusto accontentarlo"
- 13:20 SM - Calma piatta sull'autostrada Bergamo-Milano: l'Inter non valuta alternative a Lookman ma vuole risposte
- 13:07 Repubblica - San Siro, vincolo sul secondo anello non solo architettonico: spunta quello “storico relazionale”
- 12:54 Costacurta critica Acerbi: "Per orgoglio ha tradito i tifosi azzurri e i suoi compagni". Poi sulla nuova Serie A...
- 12:40 UFFICIALE - Zinho Vanheusden riparte dal Marbella: contratto annuale per il belga
- 12:26 STALLO LOOKMAN, non si MOLLA LEONI: la STRATEGIA. ESPOSITO, TAREMI e ASLLANI: il punto in USCITA
- 12:12 Novità per la Serie C: l'Inter U23 e le altre 59 società impiegheranno le distinte digitali
- 11:58 Marchetti: "Lookman, sfida a tre. E tutti hanno qualcosa da perdere"
- 11:44 UFFICIALE - Trevisan al Como in prestito. Ma prima il rinnovo con l'Inter
- 11:30 fcinSebastiano Esposito al Parma, non è ancora chiusa. Ieri sera il tentativo di rimonta del Cagliari
- 11:15 SM - La Premier League 'chiama' Taremi: Leeds in vantaggio sul Fulham
- 11:02 TS - Lookman vuole solo l'Inter ed è sicuro di una cosa. Il nuovo rilancio di Marotta...
- 10:48 TS - L'Inter ha quasi completato la "caccia al tesoro": si prepara l'assalto a Leoni
- 10:34 Garlando: "Una giornata da Lookman. Maglia del Brescia, fischietta 'Pazza Inter' e legge la Vita di Prisco"
- 10:20 GdS - Chivu cambia le abitudini: sembra di rivivere i tempi del primo Conte
- 10:06 GdS - Tridente puro? Difficile. Chivu pensa di riportare Calhanoglu alle spalle di due punte
- 09:52 CdS - Lookman-Atalanta: è gelo. L'Inter valuta il rilancio: ci sono due opzioni
- 09:39 CdS - Tomas Palacios verso il Basilea: ecco cifre e dettagli
- 09:24 GdS - Taremi, il Leeds ha preso informazioni. Ma non è detto che il suo addio...
- 09:10 CdS - Asllani fuori dall'Inter: il 3-4-2-1 cambia tutto. E il Sassuolo...
- 08:56 GdS - Appiano: Chivu ritrova Bisseck e Zielinski dopo i due gravi infortuni. Resta fuori solo Frattesi, che però ha un obiettivo preciso
- 08:42 CdS - Taremi ha trovato casa? Vicino il trasferimento in Premier League: ecco dove
- 08:28 GdS - Lookman-Inter: situazione di stallo. Ma i nerazzurri sono convinti del rilancio
- 08:14 GdS - Inter-Leoni: il dossier si è riaperto! E lui a Milano andrebbe di corsa. La corda tra Milano e Parma...
- 08:00 Tchatchoua sempre più verso la Premier League: il Nottingham Forest mette le mani sul camerunese
- 00:29 Nuovi contatti con l'Inter per Esposito, il Parma vuole chiudere subito. Ultimo tentativo del Cagliari?
- 00:24 Ancora Lukaku: "Io e Conte abbiamo la stessa mentalità, abbiamo sempre funzionato. Scudetto? Si riparte da zero"
- 00:14 Lukaku: "La finale di Istanbul? L'ho vissuta male per un anno. Io e l'Inter, la verità è un'altra storia. Non parlo perché..."
- 00:00 Appiano Gentile sola andata, grazie
- 23:50 Corporate Hospitality, l'Inter ed Edil San Felice continuano la loro collaborazione
- 23:40 Thuram compie 28 anni, anche Mehdi Taremi si unisce al coro degli auguri per il francese
- 23:30 Sky - Lookman, il mistero si infittisce: il giocatore in questo momento è lontano dall'Italia
- 23:08 Preliminari Champions League, sorride la Stella Rossa di Arnautovic. Cade il Fenerbahçe
- 22:55 L'ex nerazzurro Faraoni ancora senza squadra: "Aperto a tutto, ma priorità resta la Serie A"
- 22:41 Lotta Scudetto, la griglia di Marcolin: "Napoli davanti, Inter da valutare. Poi Juve, occhio al Milan"
- 22:26 Abodi: "Italia-Israele si deve giocare. Il loro è un Paese aggredito, a differenza della Russia"
- 22:12 Zalewski impacchetta il regalo di compleanno per Thuram: la vittoria nella partitella
- 21:58 Vicenda Lookman, l'opinione di Lo Monaco: "Se l'Inter aumenta la parte fissa, lo prende"
- 21:44 De Chirico: "Sala pessimo manager. Se Inter e Milan avessero avuto la forza, avrebbero già il loro stadio"
- 21:29 UFFICIALE - Vagiannidis è un nuovo giocatore dello Sporting: le cifre dell'affare. Maxi clausola per l'ex Inter
- 21:20 Problemi per il rinnovo con il Saint-Etienne, l'Inter resta in agguato per il talentuoso Paul Eymard
- 21:15 Preliminari Champions, colpo Bruges a Salisburgo: Aleksandar Stankovic in campo per 20 minuti
- 21:00 Prima vittoria per l'Inter Under 23 in amichevole: Albinoleffe superato 2-1, decisivo Zuberek
- 20:47 UFFICIALE - Cuadrado, nuova avventura col Pisa: "Benvenuto sotto la Torre"
- 20:33 Laporta: "Da Barça e PSG il miglior calcio dell'anno. Peccato non averle viste contro in Champions"