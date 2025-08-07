Per il suo 28° compleanno, celebrato ieri, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha ricevuto diversi messaggi dai suoi compagni di squadra dei Bleus, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. I due giocatori hanno utilizzato in particolare le loro storie di Instagram per augurare buon compleanno all'amico.

Dembélé è stato particolarmente ispirato per l'occasione, pubblicando ben tre post. Prima ha condiviso il post della nazionale francese che celebrava l'anniversario di Thuram, e poi ha pubblicato una foto della loro conversazione prima di una partita della nazionale francese.

Infine, ha concluso il suo omaggio con un montaggio umoristico per stuzzicare l'amico. Infatti, dopo la vittoria del PSG nella finale di Champions League contro l'Inter, le telecamere della FFF hanno immortalato lo sguardo cupo di Thuram mentre l'allenatore Didier Deschamps si congratulava con Dembélé e i suoi compagni del PSG. Ispirato da questa immagine, Dembélé ha realizzato un montaggio paragonando l'espressione di Thuram a un meme di Eric Abidal, dimostrando così il suo senso dell'umorismo.