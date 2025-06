Presente a Los Angeles, al seguito dell'Inter, per il Mondiale per Club 2025, Javier Zanetti ha preso la balla al balzo per visitare il quartier generale di Oaktree Capital Management, fondo californiano che controlla il club di Viale della Liberazione: "Incontro meraviglioso", ha scritto il vice presidente dei nerazzurri sul suo profilo Instagram, postando alcune foto con alcuni dipendenti.