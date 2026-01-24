Dopo la schiacciante vittoria rimediata contro il Torino dal suo Como per 6-0, Cesc Fabregas si è concesso ai microfoni di Sky Sport.

"Il Como è una squadra e una società giovane, dobbiamo capire il calcio tutti allo sesso modo - le parole dello spagnolo -. Noi vogliamo migliorare e crescere, non lottiamo contro il nostro avversario, non lottiamo contro la Juve, l'Inter, la Roma. Noi lottiamo con noi stessi. Dopo guarderemo questa partita per migliorare, per capire cosa abbiamo fatto di buono, come l'abbiamo interpretata ma alle 22 di stasera si archivia tutto perché il calcio non si ferma mai"

"Io sto imparando molto da questo campionato, è difficilissimo. Anche ieri si è visto con l'Inter, quando si abbassa il livello un pochettino con il Pisa. Il campionato italiano non aspetta nessuno", ha poi aggiunto riferendosi ai 6 gol rifilati dalla squadra nerazzurra a quella di Gilardino.