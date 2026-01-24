Dopo la schiacciante vittoria rimediata contro il Torino dal suo Como per 6-0, Cesc Fabregas si è concesso ai microfoni di Sky Sport.
"Il Como è una squadra e una società giovane, dobbiamo capire il calcio tutti allo sesso modo - le parole dello spagnolo -. Noi vogliamo migliorare e crescere, non lottiamo contro il nostro avversario, non lottiamo contro la Juve, l'Inter, la Roma. Noi lottiamo con noi stessi. Dopo guarderemo questa partita per migliorare, per capire cosa abbiamo fatto di buono, come l'abbiamo interpretata ma alle 22 di stasera si archivia tutto perché il calcio non si ferma mai"
"Io sto imparando molto da questo campionato, è difficilissimo. Anche ieri si è visto con l'Inter, quando si abbassa il livello un pochettino con il Pisa. Il campionato italiano non aspetta nessuno", ha poi aggiunto riferendosi ai 6 gol rifilati dalla squadra nerazzurra a quella di Gilardino.
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 19:44 Lautaro on fire, eguagliato lo score della passata stagione in Serie A. E a San Siro detta legge
- 19:30 Escudero: "Valentin Carboni è il miglior giovane mai visto. Aveva già le qualità di uno esperto"
- 19:16 Marchetti: "Non so se l'Inter riuscirà a prendere un esterno. Se Perisic resta al PSV Eindhoven..."
- 19:00 Fabregas: "Il Como non lotta contro Juve, Inter o Roma. Serie A difficilissima, ieri a San Siro..."
- 18:46 Zielinski esulta sui social per la rimonta nerazzurra contro il Pisa. E tra i commenti spunta il grande elogio di Bruno Fernandes
- 18:32 Francisco Conceiçao: "La Juve ha lo Scudetto come obiettivo principale, stiamo lavorando per arrivarci"
- 18:20 Sky - Psv ad un passo da Cisse, talento classe 2006 del Verona in prestito al Catanzaro: l'intreccio con Perisic
- 18:06 Sky - Si riapre la trattativa tra l'Inter e il Besiktas per la cessione di Luis Henrique. E Perisic si avvicina al nerazzurro
- 18:04 Renna, all. Milan Primavera: "Derby giocato con personalità, brava Inter ad acciuffare il pareggio"
- 17:51 Bellinazzo: "Campionato finito, l'Inter lo ha chiuso. Ma è falsato da tutti gli infortuni del Napoli"
- 17:37 Lecco, Valente: "Inter U23 a -10 da noi? Se li avessero anche loro quei punti non sarebbero rubati"
- 17:22 Sneijder: "La squadra della mia carriera? All'Ajax ho cominciato, al Gala grandi momenti. Però dico Inter"
- 17:08 Pisa sconfitto a San Siro, ma Moreo entra nel club degli attaccanti italiani più prolifici di questo campionato
- 16:54 Como esagerato al Sinigaglia: sei gol al Torino, i lariani tornano in lotta per il quarto posto
- 16:39 Allegri e l'esigenza Champions: "Ormai è troppo importante parteciparci. Anche per i soldi che arrivano"
- 16:25 Napoli, Hojlund: "Le parole di McTominay dopo la gara con l'Inter? Penso abbia ragione"
- 16:10 Pio Esposito, gol da centravanti vero. E sui social esulta con determinazione: "Avanti"
- 15:56 Valentin Carboni ha già conquistato il Racing: "Ha dimostrato da subito di essere un giocatore diverso"
- 15:41 Como, Douvikas: "Giocare contro Barça e Real Madrid mi ha preparato ad affrontare Inter e Napoli"
- 15:28 Guglielmo Vicario apre le porte all'Inter: il nome dell'azzurro è in pole position per l'eredità di Sommer
- 15:13 Primavera - Milan-Inter, gli Up&Down: Mancuso uomo in più, Taho ritorna alla grande
- 14:59 Driessen: "Sarebbe fantastico se Perisic tornasse a giocare nell'Inter, in Italia ha un'ottima reputazione"
- 14:50 L'Inter sblocca la questione Palacios: fatta per il prestito all'Estudiantes. Domani il difensore sarà in Argentina
- 14:46 Bari, Moreno Longo torna in panchina e dà fiducia a De Pieri: prima da titolare per lui
- 14:32 Calvarese: "Giusto il rigore all'Inter e i gialli a Marin e Barella. Esagerato quello per Lautaro"
- 14:18 Come corre Pio Esposito: nessuno più giovane di lui per gol e assist tra le top leghe europee
- 14:04 Il Podcast di FcIN - L'analisi di Inter-Pisa 6-2: vittoria importantissima per come è arrivata
- 13:50 Caressa: "Vorrei il sinistro di Dimarco, un piede fatato. Luis Henrique non è al livello dell'Inter"
- 13:36 Bor. Dortmund, Kovac si difende: "Siamo migliorati rispetto all'anno scorso. Ora che abbiamo i risultati..."
- 13:22 Capello: "Inter attrezzata per il doppio impegno. Lautaro? Nelle sue prestazioni non ci sono solo i gol"
- 13:08 Angolo Tattico di Inter-Pisa - Dimarco regista e finalizzatore, Moreo e Tramoni nella terra di mezzo: le chiavi
- 12:54 Repubblica - Inter-Pisa, thriller al contrario. Addio a Sommer, Luis Henrique non può essere il vice Dumfries
- 12:48 Primavera - L'Inter va sotto 2-0 nel derby con il Milan e poi rimonta: finisce 2-2, a segno Mancuso e Zarate
- 12:40 Corsera - L'Inter prende sberle e poi le dà: un incrocio tra un film di Bud Spencer e la memorabile scena di Amici Miei
- 12:26 Milan, Allegri: "Champions, quattro squadre per tre posti. L'Inter la tengo fuori, ha una proiezione di 90 punti"
- 12:12 TS - L'Inter trasforma San Siro in un campo da tennis. Ma i primi venticinque minuti siano d'avvertimento
- 11:57 L'agente di Esposito: "Ci sono state offerte per Pio, ma lui ama l'Inter e l'Inter ama lui. Seba mi stava sul c***o"
- 11:43 Esposito a SM: "La reazione è una grande risposta. Milan e Napoli? Pensiamo solo a noi"
- 11:29 Condò: "Luis Henrique anonimo, Dimarco ha girato il match come un calzino. Sommer? Uno con la sua esperienza..."
- 11:14 Esposito alla RAI: "Chivu persona vera, San Siro con l'Inter un sogno. I giudizi? Non mi faccio influenzare dalle voci"
- 11:00 L'Inter esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Canuti: "Il suo nome resta scolpito nella memoria del Club"
- 10:45 Pagelle TS - Sommer è diventato un problema. Chivu coraggioso e Dimarco fondamentale nel 6-2 al Pisa
- 10:30 TS - Perisic uomo giusto per rinforzarsi. Dibu Martinez e Vicario grandi rivali. Previsto incontro per Mlacic
- 10:15 GdS - Chivu para tutto e alza un muro difensivo attorno Sommer e Luis Henrique
- 10:00 CdS - Dimarco mancino volante incontenibile: cambia l'Inter e la trascina ad una vittoria dirompente
- 09:45 Moviola CdS - Giallo eccessivo per Lautaro, ma Marcenaro tiene in mano una gara che poteva complicarsi
- 09:30 Moviola GdS - Eccessivo il giallo di Marcenaro a Lautaro. Giusto dare il rigore dell'1-2 dell'Inter
- 09:15 Pagelle CdS - Chivu ribalta una gara dall'avvio no sense. L. Henrique capro espiatorio, Dimarco devastante
- 09:00 CdS - La fuga dell'Inter è servita. Ma Sommer ora è un problema, con la Cremonese spazio a Pepo?
- 08:45 Pagelle GdS - Dimarco stratosferico, Chivu coraggioso. Sommer il peggiore in assoluto, Luis Henrique lo segue
- 08:30 GdS - L'Inter tenta la vera fuga. Con Dimarco superstar fa sei gol al Pisa ma poteva farne dieci
- 08:14 Diluvio, incredulità, surrealismo e realtà: Moreo spaventa, poi l'Inter attiva la goleada e prova la fuga in una serata a due volti
- 01:15 Errore sul primo gol di Moreo, Sommer chiede scusa con un emoticon
- 00:00 E alla fine arriva Dimash. Con qualche riflessione non richiesta
- 23:59 videoInter-Pisa 6-2, Tramontana: "Mamma mia, roba da Pazza Inter! Dimarco onnipotente. Sommer..."
- 23:55 Inter-Pisa, la moviola - Marcenaro si perde qualche cartellino di troppo. Giusto il rigore: il braccio di Tramoni è largo
- 23:54 Chivu in conferenza: "Sommer e Luis Henrique? Fischiate me, non i ragazzi. Mercato, la società sa le mie richieste"
- 23:50 RAI Sport - Esposito, partiti i dialoghi per il rinnovo: previsto un importante ritocco dell'ingaggio
- 23:43 Pisa, Moreo a RAI Sport: "Due gol a San Siro restano per sempre. Male aver mollato nella ripresa"
- 23:41 Esposito a ITV: "I cori a San siro sono il massimo che si può ottenere. In Germania per dare il 100%"
- 23:37 Chivu a ITV: "Non puntiamo il dito contro le prestazioni individuali, il responsabile sono io"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Il gol dell'1-0 è colpa mia, non di Sommer. Pio Esposito ha voglia di mettersi in gioco"
- 23:34 Pio Esposito a Sky: "Un onore sudare per questa maglia. La reazione che abbiamo avuto è tanta roba"
- 23:30 Pisa, Moreo in conferenza: "Paura dopo il rigore dell'Inter. Sono arrabbiato. Ci sta perdere, ma così è un po' troppo"
- 23:25 Pisa, Gilardino a Sky: "Dopo il rigore abbiamo perso le distanze, Dimarco ha fatto nettamente la differenza"
- 23:22 Bonny a ITV: "Vincere così è più bello, ora dobbiamo riposare bene per il Dortmund"
- 23:22 Pisa, Gilardino in conferenza: "Sconfitta brutta, nel secondo tempo tanta, tanta Inter. E quell'occasione di Canestrelli..."
- 23:20 Sky - Capitolo portiere: con il 'Dibu' Martinez discussioni su un biennale. Ma non è l'unico nome in lista: in primavera la decisione
- 23:17 Pisa, Moreo a DAZN: "Il primo gol? Ho visto Sommer fuori e ho calciato. Voglio salvare questa squadra"
- 23:14 Pisa, Gilardino a DAZN: "Serata amara e risultato pesante. Nel secondo tempo tantissima Inter, è fortissima"