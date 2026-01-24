Parlando ai microfoni di DAZN prima della grande sfida contro la Juventus, l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund è tornato sulle dichiarazioni del compagno di squadra Scott McTominay a margine della partita contro l'Inter, quando ha fatto la conta accorata dei tanti assenti in casa partenopea: "L'ho vista, era ovunque. Era difficile non vederla. Penso che abbia ragione, non è una bella situazione, ma i giocatori che ci sono devono alzare l'asticella e io devo essere tra questi. Non sempre sono stato il talento più puro. Potrebbe sorprendere, ma fin da giovane ho dovuto lavorare più duramente degli altri. Ed è per questo che sono qui oggi: ho sempre dato di più dei miei compagni e dei miei avversari. Ecco perché non mi vedete mai mollare