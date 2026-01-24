Dopo il pesantissimo 6-0 subito dal Torino sul campo del Como, il futuro di Marco Baroni non è in discussione. Lo stesso allenatore granata ha ribadito di aver ricevuto piena fiducia dalla società, un orientamento confermato anche dalle indiscrezioni raccolte da TMW: il tecnico non è ritenuto il principale responsabile dei crolli e resterà al suo posto.

A caldo, Baroni ha spiegato così il momento: "Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Mi han ribadito la fiducia? Sì". Parole nette, pronunciate nonostante una delle sconfitte più dure della stagione.

Alla domanda su un’eventuale dimissione, l’allenatore ha risposto senza esitazioni: "L'ho appena detto, fiducia. I tifosi ci hanno detto tutto quello che potevano dirci, poi con una sconfitta così e con questo punteggio. C'è dolore nel petto, ci siamo presi giustamente la contestazione".

Sul rapporto con la tifoseria dopo il tracollo, Baroni è stato diretto: "Scusa. Cos'altro devi dire? Ti devi solo scusare. Cosa dirò ai ragazzi? Questo lo farò solo con la squadra".

Infine, un’analisi sulle ripetute cadute stagionali: "Siamo arrivati a queste partite con tante gare ravvicinate. Ma abbiamo tutto, risorse ed energie, per venire fuori da questa situazione".