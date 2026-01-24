Dopo il pesantissimo 6-0 subito dal Torino sul campo del Como, il futuro di Marco Baroni non è in discussione. Lo stesso allenatore granata ha ribadito di aver ricevuto piena fiducia dalla società, un orientamento confermato anche dalle indiscrezioni raccolte da TMW: il tecnico non è ritenuto il principale responsabile dei crolli e resterà al suo posto.
A caldo, Baroni ha spiegato così il momento: "Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Mi han ribadito la fiducia? Sì". Parole nette, pronunciate nonostante una delle sconfitte più dure della stagione.
Alla domanda su un’eventuale dimissione, l’allenatore ha risposto senza esitazioni: "L'ho appena detto, fiducia. I tifosi ci hanno detto tutto quello che potevano dirci, poi con una sconfitta così e con questo punteggio. C'è dolore nel petto, ci siamo presi giustamente la contestazione".
Sul rapporto con la tifoseria dopo il tracollo, Baroni è stato diretto: "Scusa. Cos'altro devi dire? Ti devi solo scusare. Cosa dirò ai ragazzi? Questo lo farò solo con la squadra".
Infine, un’analisi sulle ripetute cadute stagionali: "Siamo arrivati a queste partite con tante gare ravvicinate. Ma abbiamo tutto, risorse ed energie, per venire fuori da questa situazione".
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 23:34 Arsenal, Arteta dopo il gol di Gyokeres contro l'Inter: "Valutiamolo a fine stagione"
- 23:19 Lotta Scudetto, Calori non ha dubbi: "Napoli e Milan possono ancora insidiare l'Inter"
- 23:05 Lega Serie A convoca un'assemblea d'urgenza: appuntamento martedì mattina in videoconferenza
- 22:50 Serie A, pari scialbo tra Lecce e Lazio: al Via del Mare finisce 0-0
- 22:35 Torino travolto a Como, Baroni resta: "Mai sentita così tanta fiducia. Ci siamo presi giustamente la contestazione"
- 22:21 PSV frenato sul 2-2 dal Breda, l'obiettivo nerazzurro Perisic in campo nell'ultima mezz'ora
- 22:07 L'Inter demolisce il Pisa e riscrive la storia con i toscani. Rimonta da 0-2: non accadeva da Inter-Monza
- 21:53 Cagliari, Esposito: "L'Inter è la più forte, guardo Lautaro e Pio". Poi il paragone tra il fratello e Palestra
- 21:39 Il guizzo di Mkhitaryan celebrato dai canali social nerazzurri: "Il treno è arrivato puntuale"
- 21:25 Dimarco show: è il primo difensore dell'Inter che prende parte a tre reti dal 2004
- 21:17 Siena, l'ex Inter Michielan: "Handanovic un modello, vi racconto il mio percorso nelle giovanili nerazzurre"
- 21:10 SI - L'Inter vuole chiudere il colpo Mlacic con l'Hajduk Spalato: le cifre e il piano nerazzurro
- 20:56 Como Women, l'allenatore Sottili: "Inter Women in un grande momento. Ma possiamo metterle in difficoltà"
- 20:49 fcinIl Besiktas insiste per Luis Henrique, Inter poco convinta. E il sì del brasiliano non è scontato
- 20:42 Il Borussia Dortmund cala il tris e "riapre" la Bundesliga prima dell'Inter: Union Berlino sconfitto 3-0
- 20:35 Stankovic non si ferma più, show con il Club Bruges: doppietta contro il Waregem. E l'Inter osserva
- 20:29 Ore calde per il futuro di Perisic, intanto l'obiettivo dell'Inter va in panchina contro il Breda
- 20:27 Napoli, altra tegola: Milinkovic-Savic in dubbio per la Juve. Intanto Giovane è già in hotel
- 20:13 SM - Nuovo rilancio del Besiktas per Luis Henrique, l'Inter vuole prima avere il sostituto
- 20:04 Gol e assist, Palestra trascina il Cagliari e inguaia la Fiorentina: al Franchi finisce 1-2
- 19:58 UFFICIALE - Napoli, ecco Giovane: arriva a titolo definitivo per 20 milioni di euro dal Verona
- 19:44 Lautaro on fire, eguagliato lo score della passata stagione in Serie A. E a San Siro detta legge
- 19:30 Escudero: "Valentin Carboni è il miglior giovane mai visto. Aveva già le qualità di uno esperto"
- 19:16 Marchetti: "Non so se l'Inter riuscirà a prendere un esterno. Se Perisic resta al PSV Eindhoven..."
- 19:00 Fabregas: "Il Como non lotta contro Juve, Inter o Roma. Serie A difficilissima, ieri a San Siro..."
- 18:46 Zielinski esulta sui social per la rimonta nerazzurra contro il Pisa. E tra i commenti spunta il grande elogio di Bruno Fernandes
- 18:32 Francisco Conceiçao: "La Juve ha lo Scudetto come obiettivo principale, stiamo lavorando per arrivarci"
- 18:20 Sky - Psv ad un passo da Cisse, talento classe 2006 del Verona in prestito al Catanzaro: l'intreccio con Perisic
- 18:06 Sky - Si riapre la trattativa tra l'Inter e il Besiktas per la cessione di Luis Henrique. E Perisic si avvicina al nerazzurro
- 18:04 Renna, all. Milan Primavera: "Derby giocato con personalità, brava Inter ad acciuffare il pareggio"
- 17:51 Bellinazzo: "Campionato finito, l'Inter lo ha chiuso. Ma è falsato da tutti gli infortuni del Napoli"
- 17:37 Lecco, Valente: "Inter U23 a -10 da noi? Se li avessero anche loro quei punti non sarebbero rubati"
- 17:22 Sneijder: "La squadra della mia carriera? All'Ajax ho cominciato, al Gala grandi momenti. Però dico Inter"
- 17:08 Pisa sconfitto a San Siro, ma Moreo entra nel club degli attaccanti italiani più prolifici di questo campionato
- 16:54 Como esagerato al Sinigaglia: sei gol al Torino, i lariani tornano in lotta per il quarto posto
- 16:39 Allegri e l'esigenza Champions: "Ormai è troppo importante parteciparci. Anche per i soldi che arrivano"
- 16:25 Napoli, Hojlund: "Le parole di McTominay dopo la gara con l'Inter? Penso abbia ragione"
- 16:10 Pio Esposito, gol da centravanti vero. E sui social esulta con determinazione: "Avanti"
- 15:56 Valentin Carboni ha già conquistato il Racing: "Ha dimostrato da subito di essere un giocatore diverso"
- 15:41 Como, Douvikas: "Giocare contro Barça e Real Madrid mi ha preparato ad affrontare Inter e Napoli"
- 15:28 Guglielmo Vicario apre le porte all'Inter: il nome dell'azzurro è in pole position per l'eredità di Sommer
- 15:13 Primavera - Milan-Inter, gli Up&Down: Mancuso uomo in più, Taho ritorna alla grande
- 14:59 Driessen: "Sarebbe fantastico se Perisic tornasse a giocare nell'Inter, in Italia ha un'ottima reputazione"
- 14:50 L'Inter sblocca la questione Palacios: fatta per il prestito all'Estudiantes. Domani il difensore sarà in Argentina
- 14:46 Bari, Moreno Longo torna in panchina e dà fiducia a De Pieri: prima da titolare per lui
- 14:32 Calvarese: "Giusto il rigore all'Inter e i gialli a Marin e Barella. Esagerato quello per Lautaro"
- 14:18 Come corre Pio Esposito: nessuno più giovane di lui per gol e assist tra le top leghe europee
- 14:04 Il Podcast di FcIN - L'analisi di Inter-Pisa 6-2: vittoria importantissima per come è arrivata
- 13:50 Caressa: "Vorrei il sinistro di Dimarco, un piede fatato. Luis Henrique non è al livello dell'Inter"
- 13:36 Bor. Dortmund, Kovac si difende: "Siamo migliorati rispetto all'anno scorso. Ora che abbiamo i risultati..."
- 13:22 Capello: "Inter attrezzata per il doppio impegno. Lautaro? Nelle sue prestazioni non ci sono solo i gol"
- 13:08 Angolo Tattico di Inter-Pisa - Dimarco regista e finalizzatore, Moreo e Tramoni nella terra di mezzo: le chiavi
- 12:54 Repubblica - Inter-Pisa, thriller al contrario. Addio a Sommer, Luis Henrique non può essere il vice Dumfries
- 12:48 Primavera - L'Inter va sotto 2-0 nel derby con il Milan e poi rimonta: finisce 2-2, a segno Mancuso e Zarate
- 12:40 Corsera - L'Inter prende sberle e poi le dà: un incrocio tra un film di Bud Spencer e la memorabile scena di Amici Miei
- 12:26 Milan, Allegri: "Champions, quattro squadre per tre posti. L'Inter la tengo fuori, ha una proiezione di 90 punti"
- 12:12 TS - L'Inter trasforma San Siro in un campo da tennis. Ma i primi venticinque minuti siano d'avvertimento
- 11:57 L'agente di Esposito: "Ci sono state offerte per Pio, ma lui ama l'Inter e l'Inter ama lui. Seba mi stava sul c***o"
- 11:43 Esposito a SM: "La reazione è una grande risposta. Milan e Napoli? Pensiamo solo a noi"
- 11:29 Condò: "Luis Henrique anonimo, Dimarco ha girato il match come un calzino. Sommer? Uno con la sua esperienza..."
- 11:14 Esposito alla RAI: "Chivu persona vera, San Siro con l'Inter un sogno. I giudizi? Non mi faccio influenzare dalle voci"
- 11:00 L'Inter esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Canuti: "Il suo nome resta scolpito nella memoria del Club"
- 10:45 Pagelle TS - Sommer è diventato un problema. Chivu coraggioso e Dimarco fondamentale nel 6-2 al Pisa
- 10:30 TS - Perisic uomo giusto per rinforzarsi. Dibu Martinez e Vicario grandi rivali. Previsto incontro per Mlacic
- 10:15 GdS - Chivu para tutto e alza un muro difensivo attorno Sommer e Luis Henrique
- 10:00 CdS - Dimarco mancino volante incontenibile: cambia l'Inter e la trascina ad una vittoria dirompente
- 09:45 Moviola CdS - Giallo eccessivo per Lautaro, ma Marcenaro tiene in mano una gara che poteva complicarsi
- 09:30 Moviola GdS - Eccessivo il giallo di Marcenaro a Lautaro. Giusto dare il rigore dell'1-2 dell'Inter
- 09:15 Pagelle CdS - Chivu ribalta una gara dall'avvio no sense. L. Henrique capro espiatorio, Dimarco devastante
- 09:00 CdS - La fuga dell'Inter è servita. Ma Sommer ora è un problema, con la Cremonese spazio a Pepo?