Como esagerato nel secondo anticipo di questa giornata di Serie A: Torino spazzato via dal tornado lariano. finisce 6-0 al Sinigaglia. A segno Douvikas (doppietta), Baturina (gol e assist), Da Cunha (rigore), Kuhn e Caqueret. Un confronto che non è mai stato in discussione: granata crollati nel corso del secondo tempo. In attesa di Roma e Juve, i lariani sono a 2 lunghezze dal quarto posto.