Se c'è una cosa che ha colpito particolarmente Valentin Carboni nei suoi primi giorni dell'esperienza al Racing Avellaneda, è l'atmosfera sempre leggeraa e scherzosa che permea l'ambiente intorno al gruppo di Gustavo Costas. "In Europa non c'è molto di tutto questo, è tutto più serio e senza troppe chiacchiere", ha spiegato il giocatore arrivato dall'Inter come riportato dal quotidiano argentino La Nacion. Che poi raccoglie pareri sul giocatore interpellando diverse fonti, tutte concordi su un punto: "È un ragazzo molto umile. È piuttosto silenzioso, molto corretto quando parla. E fin dal primo pallone che ha toccato, ha dimostrato di essere diverso", spiegano poi gli altri membri della squadra.