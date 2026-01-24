Il Borussia Dormtund batte 3-0 l'Union Berlino e si porta a -8 dal Bayern Monaco, sconfitto oggi in casa per 1-2 dall'Augsburg. La squadra giallonera, che affronterà l'Inter mercoledì serà nell'ultimo turno di Champions League, la sblocca al minuto 10 su calcio di rigore con l'ex Juventus Emre Can.

Nella ripresa arriva prima il 2-0 di Schlotterbeck, poi il tris definitivo di Beier. Il Borussia, al secondo posto in classifica, sale così a quota 52 punti. Il Bayern è capolista a quota 60. 

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 24 gennaio 2026 alle 20:42
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Print