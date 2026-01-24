Valentijn Driessen, una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo dei Paesi Bassi, ha espresso il suo parere sulla situazione di Ivan Perisic, che sogna il ritorno all'Inter ma deve fare i conti con la resistenza del PSV Eindhoven: "È incredibilmente prezioso per il PSV. Ecco perché l'Inter lo vuole naturalmente. Immagino Perisic, il cui contratto sta per scadere, pensare: se il PSV viene eliminato dalla Champions League, che senso ha che io sia qui?", spiega al De Telegraaf Driessen (anche se il contratto di Perisic scadrà nel 2027, ndr).

Driessen si dice poi favorevole ad un suo ritorno in Italia: "Sarebbe fantastico se riuscisse ancora a giocare all'Inter. Ha un'ottima reputazione in Italia. Sono curioso di vedere se il PSV riuscirà a trattenerlo. Non è andato molto bene contro il Newcastle, ma finora sta reggendo le sorti del PSV in attacco".