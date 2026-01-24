Il Besiktas non molla Luis Henrique, esterno che sta vivendo una stagione di alti e bassi all’Inter. Come riportato dall’esperto di mercato di Sportmediaset Orazio Accomando, nelle ultime ore c’è stato un rilancio ulteriore del club turco per il calciatore. I nerazzurri non sono però intenzionati a cedere il brasiliano senza prima avere a disposizione un’alternativa, che nei piani del club dovrebbe essere Ivan Perisic.

Situazione invariata in casa Inter. C’è stato un rilancio ulteriore del Besiktas per Luis Henrique. I nerazzurri non sono intenzionati a cedere il brasiliano senza prima un’alternativa. @sportmediaset https://t.co/d0JjGrmZq8 — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 24, 2026