Il Besiktas non molla Luis Henrique, esterno che sta vivendo una stagione di alti e bassi all’Inter. Come riportato dall’esperto di mercato di Sportmediaset Orazio Accomando, nelle ultime ore c’è stato un rilancio ulteriore del club turco per il calciatore. I nerazzurri non sono però intenzionati a cedere il brasiliano senza prima avere a disposizione un’alternativa, che nei piani del club dovrebbe essere Ivan Perisic.

