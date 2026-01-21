La Rappresentativa Serie D Under 18 ha battuto per 2-1 i pari età dell’Inter nel primo test ufficiale della stagione giocato nel quartier generale dei giovani neroazzurri, il Konami Youth Development Centre di Milano. Al vantaggio nerazzurro firmato all'ottavo del primo tempo da Pavan in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la squadra del campionato dilettanti ha risposto con le marcature di Galastri e Sorace.