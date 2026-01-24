Mattia Michielan, ex portiere dell'Inter oggi in forza al Siena (Serie D), ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero, citando i suoi modelli sportivi: "Forse è un po’ scontato, ma ti direi Sinner per la sua mentalità e per il carattere vincente. A livello tecnico invece Handanović, che è stato una bandiera dell’Inter, e anche Vicario, di cui mi piace lo stile di gioco”.

Sul suo percorso all'Inter, Michielan ha dichiarato: "Dai quattordici anni ho fatto tutto il settore giovanile all’Inter, trasferendomi a Milano dove avevo anche la scuola. Questo ha significato andar via di casa dalla prima superiore, senza però grosse difficoltà.