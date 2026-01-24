A due giorni dalla gara del Rigamonti-Ceppi contro l'Inter Under 23, Federico Valente, allenatore del Lecco, parlando del prossimo avversario ne riconosce le qualità dichiarando di aspettarsi un bel match: "Anche in casa hanno espresso del buon calcio senza chiudere le partite. Hanno intensità e voglia di fare bene, mi aspetto una partita ad alto ritmo. Vogliamo migliorare ancora e ci stiamo lavorando da un bel po’, entrare nella zona pericolosa è il nostro obiettivo. Poi c’è sempre un avversario: cerchiamo soluzioni contro l’Inter, che difenderà diversamente da altre squadre e sarà forte in ripartenza". Blucelesti che si presentano all'appuntamento avanti di ben dieci punti rispetto ai nerazzurri: "Se li avessero anche loro non sarebbero rubati, del resto non è facile allenare una formazione Under 23 perché una volta hai dei giocatori e la volta dopo no. Io, al contrario, ho sempre i miei 24 elementi".

Valente fa poi il punto degli indisponibili: "Questa settimana si sono fatti male due giocatori, ovvero Kritta e Romani, inoltre Voltan è stato operato e Battistini potrebbe farcela per il Trento quando potrebbe esserci anche Kritta. Provo sempre a trasferire ai giocatori che chi si allena bene poi merita di scendere in campo".