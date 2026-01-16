In occasione del pre-partita di Udinese-Inter, l’auditorium del Bluenergy Stadium ospiterà l’intervista a Roberto Cerea, Executive Chef, insieme al fratello Enrico, del ristorante tristellato Da Vittorio di Brusaporto, una delle mete imprescindibili per gli amanti della grande cucina secondo la Guida Michelin.

In un’intervista condotta da Gabriele Zanatta di Identità Golose, Roberto Cerea condividerà il suo percorso di formazione e le esperienze di studio e lavoro che hanno contribuito a definire uno stile culinario unico e ben riconoscibile. Lo chef sarà inoltre autore, insieme a Emanuele Scarello, del menu offerto agli ospiti di President Club e Sky Box prima della partita contro l’Inter in una sfida tra chef stellati che anticiperà quella sul terreno di gioco tra lombardi e friulani.