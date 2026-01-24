Dopo quattro risultati utili consecutivi la Fiorentina cade in casa contro il Cagliari. La squadra di Pisacane, dopo la vittoria contro la Juventus, espugna anche il Franchi trascinata da un super Palestra (gol e assist per l'1-0 di Kilicsoy). Inutile il gol nella ripresa di Brescianini.

La Fiorentina resta in piena zona retrocessione a quota 17 punti, il Cagliari invece si porta a quota 25 punti. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 24 gennaio 2026 alle 20:04
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
