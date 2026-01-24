Un derby Primavera che sembrava in pugno per il Milan, avanti di due gol alla fine del primo tempo e in totale controllo del match, salvo poi subire la rimonta dell'Inter capace di arrivare al 2-2 finale. Giovanni Renna, allenatore dei rossoneri, nel dopopartita ha però parlato di un rammarico maggiore di quello legato al risultato: "Sono amareggiato per gli infortuni dei ragazzi. Stanno crescendo, questo fa sì che per un periodo di tempo i ragazzi si dovranno fermare. Il risultato è importante, lo diciamo dall'inizio della stagione, ma la crescita dei ragazzi di più. Se non si allenano non giocano, sono sicuramente più amareggiato per questo".

Settanta minuti giocati ad altissimi livelli, cosa si porta di positivo e negativo da questa giornata?

"Di positivo la prestazione contro una squadra molto forte, i giocatori hanno giocato con personalità cercando di dominare dal primo minuto. Poi è vero che è subentrata un po' di stanchezza nei minuti finali dove c'è stato il giusto arrembaggio da parte dell'Inter che è stata brava ad acciuffare il pareggio".