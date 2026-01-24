Il Psv è ad un passo da Alphadjo Cisse, talento classe 2006 di proprietà del Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club olandese è vicinissmo dal baby jolly offensivo che sta facendo benissimo in Serie B con il Catanzaro (6 gol e un assist in 20 presenze).

Cisse può giocare in tutti ruoli, compreso anche quello di esterno offensivo e potrebbe coprire il vuoto lasciato dall'eventuale partenza di Ivan Perisic, oggetto di desiderio dell'Inter in questi ultimi giorni di mercato. 

Sezione: Focus / Data: Sab 24 gennaio 2026 alle 18:20
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
