Guglielmo Vicario ha dato la sua totale apertura al passaggio all'Inter. Questa è l'ultima importante novità offerta dal tandem Fabrizio Romano-Matteo Moretto: quello del portiere del Tottenham è il primissimo nome nella lista nerazzurra, per caratteristiche, nazionalità e progetto sportivo, al quale affidare l'eredità di Yann Sommer. L'ex numero uno dell'Empoli ha già avuto dei contatti con i compagni della Nazionale ed ha aperto alla possibilità di approdare a Milano la prossima estate. 

Sezione: Focus / Data: Sab 24 gennaio 2026 alle 15:28
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print