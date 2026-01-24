Guglielmo Vicario ha dato la sua totale apertura al passaggio all'Inter. Questa è l'ultima importante novità offerta dal tandem Fabrizio Romano-Matteo Moretto: quello del portiere del Tottenham è il primissimo nome nella lista nerazzurra, per caratteristiche, nazionalità e progetto sportivo, al quale affidare l'eredità di Yann Sommer. L'ex numero uno dell'Empoli ha già avuto dei contatti con i compagni della Nazionale ed ha aperto alla possibilità di approdare a Milano la prossima estate.