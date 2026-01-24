Sono ore caldissime per il futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato, obiettivo numero uno dell’Inter, è infatti in panchina nella sfida di campionato che il PSV Eindhoven sta giocando contro il Breda. Già nella partita contro il Newcastle il calciatore era uscito dopo 62’, con il tecnico Peter Bosz che aveva parlato di banale stanchezza. Da capire se adesso ci sia dietro il mercato o se si tratta di una scelta tecnica in vista della delicata sfida del Psv contro il Bayern Monaco nell'ultimo turno di Champions.