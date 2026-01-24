L'Inter farà un esterno destro nell'ultimo spicchio di mercato, alla luce della serata non scintillante di Luis Henrique ieri contro il Pisa? Questa la risposta di Luca Marchetti nel corso di 'Deejay Football Club': "Verrebbe da dire sì, però non so se ce la faranno. Ivan Perisic è sicuramente un obiettivo: non dipende dall'Inter, perché il giocatore tornerebbe volentieri a Milano ma sta al PSV Eindhoven. Se non dovesse andare avanti in Champions, allora potrà tornare in Italia; altrimenti, l'Inter qualche altra idea cercherà di farsela venire in mente. Il buco c'è al di là della prova di ieri di Luis Henrique, al punto che quando è uscito Cristian Chivu ha messo un mancino come Carlos Augusto".