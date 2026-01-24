Quale squadra sceglie Wesley Sneijder tra Ajax, Galatasaray e Inter come squadra principale della sua carriera? Davanti a questa domanda posta dal canale Youtube Forza Cimbom, l'olandese risponde prontamente: "Il Galatasaray". Salvo poi tornare indietro con un sorriso: "È una domanda difficile... All'Inter ho vinto la Champions League, ho vinto tutto; non dimenticherò mai quegli anni. Al Galatasaray ho vissuto un momento fantastico, i tifosi sono rimasti nel mio cuore. E all'Ajax ho cominciato la mia carriera. Sarebbe stato più facile se avessi detto Inter, Nizza e Galatasaray, avrei direttamente detto Nizza". 

Poi, dopo un momento di rilfessione, Sneijder sceglie: "Non posso dire né Gala, né Ajax, quindi dico Inter". 

Sezione: Focus / Data: Sab 24 gennaio 2026 alle 17:22
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
