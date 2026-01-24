Una sorpresa non di poco conto, quella di Stefano Moreo, attaccante del Pisa che ha spaventato l'Inter nella serata di ieri prima che la reazione prorompente diventasse concreta in casa interista. Come evidenzia il portale pisano SestaPorta, con cinque gol, Moreo è l’attaccante italiano più prolifico del campionato, alla pari con Bonazzoli, Scamacca e Colombo. Un dato dal quale Alberto Gilardino, apparso molto abbattuto nel post-partita di ieri sera, può ripartire.