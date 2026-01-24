La disamina della corsa Champions League di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara tra Milan e Roma tocca anche l'aspetto economico. Con il tecnico dei rossoneri che ribadisce come la partecipazione alla massima competizione europea abbia assunto per i club un aspetto pressoché vitale: "È troppo importante nel campionato italiano per una grande squadra partecipare alla Champions. I soldi della Champions servono a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo rispetto alla situazione in cui sei due anni fuori".

Allegri ha poi fatto riferimento alla recente pubblicazione della Football Money League di Deloitte: "L’altro giorno sono usciti i fatturati delle top europee: il gap tra squadre italiane, inglesi e spagnole è troppo diverso. Per forza una società, una squadra, deve cercare, come il Milan, di entrare in Champions. Perché? Perché è questo è il calcio italiano e un’iniezione importante di danari viene dalla Champions".