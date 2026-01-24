E' diventato, con il trascorrere delle partite, uno dei tasselli più importanti dello scacchiere di Chivu. Le capacità tecniche di Piotr Zielinski non sono mai state in discussione, ma il polacco ha fatto quel salto di qualità determinante per la crescita e la costanza nel rendimento sul campo. Dopo il successo contro il Pisa, Zielinski ha sottolineato sui social l'importanza della reazione e la gioia per la vittoria in rimonta.

Non è mancato l'affetto dei tifosi e tra i commenti spunta anche Bruno Fernandes, centrocampista dello United, che ha scritto: "Che giocatore".