Francisco Conceiçao, ala della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente portoghese Sport TV nella quale ha raccontato quello che è il suo pensiero sul club bianconero: "È chiaro che la Juventus è un club gigantesco, un club che richiede il massimo da noi, perché è abituato a vincere. In questo club devi vincere tutte le competizioni a cui partecipi ed è proprio questa esigenza che mi piace, in cui mi sento bene. Sono molto felice. Con la Juventus voglio vincere tutto quello che c’è da vincere. Individualmente voglio migliorare sempre di più per diventare uno dei migliori al mondo".

Ma quali sono gli obiettivi attuali della squadra bianconera? "È vero che non vincere il titolo è sempre difficile per un club come la Juventus, dove l’obiettivo principale è lo Scudetto. Stiamo lavorando passo dopo passo per arrivarci. Abbiamo perso qualche punto all’inizio del campionato e ora stiamo recuperando. Spetta a noi dare il massimo per tornare a vincere il titolo che il club desidera tanto. L’obiettivo minimo è entrare tra le prime quattro per qualificarsi alla Champions League, ma in un club come questo devi pensare ai titoli. Siamo lontani, è vero, ma dobbiamo lavorare partita dopo partita".