Intervistato dal Corriere dello Sport in quel di Londra, Steve Nash, leggenda NBA, ha ripensato al giorno fine luglio 2013 in cui prese parte a una sessione di allenamento dell'Inter, a Indianapolis, nel centro sportivo dei New York Red Bulls, prima di un match amichevole contro il Chelsea: "Fu una giornata bellissima, un’emozione fantastica per me, poter stare lì con quei giocatori così importanti e poter parlare con alcuni di loro, è un sogno che è diventato realtà - il ricordo dell'ex cestista dei Phoneix Suns e dei Los Angeles Lakers -. Mi viene da sorridere se ricordo quei momenti e non lo dimenticherò mai. Ora seguo un po' la Serie A, pur essendo tifoso del Tottenham per una questione familiare. Ho grande rispetto e ammirazione per la storia del campionato italiano e penso che in futuro tornerà a essere uno dei migliori al mondo".