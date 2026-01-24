In vista della sfida di domani in programma a Meda contro l'Inter Women di Gianpiero Piovani, Stefano Sottili, allenatore del Como Women, parla ai microfoni dei canali ufficiali lariani: "Arriviamo a questa partita in buone condizioni. Alla ripresa del campionato abbiamo dimostrato di essere in salute, nonostante numericamente il gruppo non sia molto folto in questo momento". L'analisi si sposta poi sulle avversarie: "Affronteremo una squadra che, considerando tutte le competizioni, arriva da sei vittorie consecutive, a dimostrazione del grande momento che sta vivendo sia a livello di prestazioni che di risultati. Hanno anche ritrovato quasi tutte le giocatrici della rosa a disposizione, tanto che è si è alzato il loro tasso tecnico. Parliamo di una squadra di grande qualità e fisicità. Sulle palle inattive, ma non solo, sono molto pericolose: non puoi concedere troppi metri perché hanno la qualità per fare quello che vogliono con la palla".

Sottili ha comunque un auspicio: "Siamo consapevoli della loro forza, ma sappiamo anche che possiamo metterle in difficoltà: questo è il nostro obiettivo. Per fare risultato dovremo alzare al massimo il livello della prestazione collettiva e, di conseguenza, anche quello delle prestazioni individuali. Penso che le ragazze ne siano pienamente consapevoli, e son certo che faremo una buona gara".